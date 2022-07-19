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Тренер Макгрегора: Конор сейчас ни капли не хуже, чем раньше

Тренер Макгрегора: Конор сейчас ни капли не хуже, чем раньше
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Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, высказался по поводу формы своего подопечного.

«Конор здоров и счастлив, очень здорово, что он вернулся. Последние несколько тренировок в зале были ориентированы только на ММА – теперь у него полный допуск.

Он провел отличную тренировку на прошлой неделе, несколько замечательных раундов. Он ни капли не хуже, чем раньше, выглядит великолепно.

Прошлым вечером я немного поборолся с ним и почувствовал это. Когда рука этой гориллы обвивает шею, душит он сильнее, чем хотелось бы, так что в данный момент он очень и очень силен.

Когда придет время выбирать дивизионы и оппонентов, Конор профессиональнее всех подойдёт к сгонке веса, все будет сделано правильно», — приводит слова Каваны Sportskeeda.

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