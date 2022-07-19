Дана Уайт: Оливейра — всё ещё чемпион UFC

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу боя между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
«Бой между Махачевым и Оливейрой в Абу-Даби имеет смысл – они оба хотят это сделать, и все хотят это увидеть. Оливейра получит процент от продаж платных трансляций – по сути он всё ещё чемпион, хотя технически им не является», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 3.
Перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно сделал вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс стал вакантным.
Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
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