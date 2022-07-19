Волкановски рассказал, почему он хочет подраться с Оливейрой больше, чем с Махачевым

33-летний австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски считает, что его бой с Чарльзом Оливейрой выйдет более зрелищным, нежели с Исламом Махачевым.
Напомним, на днях стало известно, что эти бойцы сойдутся друг с другом в титульном поединке лёгкого дивизиона.
«Мне нужны большие бои, и очевидно, что Чарльз Оливейра – это более значительный бой. Его бои более зрелищные, он наносит соперникам урон, позволяет наносить урон себе, и фанатам это нравится – они в восторге от таких поединков. Но если Ислам выиграет титул, я готов драться с ним. Они оба являются для меня большим вызовом, так что с точки зрения конкуренции не имеет значения, с кем из них мне драться», – сказал Волкановски на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не «сделал» вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
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