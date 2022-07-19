Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер — о бое Адесаньи и Перейры: это будет кикбоксинг

Уиттакер — о бое Адесаньи и Перейры: это будет кикбоксинг
Комментарии

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался по поводу боя между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Это интересный бой. Многое зависит от того, как Алекс будет наносить удары. Как он справится с ударами Адесаньи в перчатках меньшего размера.

Думаю, что это будет бой по кикбоксингу. В противном случае я буду очень удивлён», — приводит слова Уиттакера Sportskeeda.

Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.

На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье. Его поединок продлился все пять раундов и крайне не понравился зрителям на арене. Адесанья победил единогласным решением судей.

Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля Адесанья всех достал. Его скормят бразильцу, который уже вырубал Исраэля
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022