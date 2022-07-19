Уиттакер — о бое Адесаньи и Перейры: это будет кикбоксинг

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер высказался по поводу боя между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

«Это интересный бой. Многое зависит от того, как Алекс будет наносить удары. Как он справится с ударами Адесаньи в перчатках меньшего размера.



Думаю, что это будет бой по кикбоксингу. В противном случае я буду очень удивлён», — приводит слова Уиттакера Sportskeeda.

Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.



На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье. Его поединок продлился все пять раундов и крайне не понравился зрителям на арене. Адесанья победил единогласным решением судей.