Родригес: понял, что с Ортегой что-то не так, поэтому не стал его бить

Мексиканский полулегковес UFC Яир Родригес высказался по поводу своего поединка с Брайаном Ортегой.

«Если вы посмотрите повтор со стороны сетки, вы увидите, что он постучал, и поэтому я ослабил давление на руку и отпустил захват. Вы можете посмотреть, это есть на видео. Я отпустил его, но рефери не остановил бой, так что я снова двинулся на него, но увидел, что он держится за плечо. Поэтому я не стал его бить – я понял, что с ним что-то не так», – сказал Родригес на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, Ортега травмировал плечо в первом раунде и не смог продолжить бой, который продлился 4 минуты 11 секунд. Американец потерпел второе поражение подряд. Родригес же в дальнейшем рассчитывает провести титульный поединок с Алексом Волкановски.