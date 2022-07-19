«Поймал наконец-то». Ислам Махачев показал огромную рыбу. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию, сделанную на рыбалке.
«Поймал наконец-то», — подписал фотографию Ислам.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, Махачев последний бой провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой Ислама, которую он добыл уже в первом раунде техническим нокаутом. Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 россиянин уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу. Следующий поединок Ислам проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой будет носить статус титульного.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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