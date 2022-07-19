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«Поймал наконец-то». Ислам Махачев показал огромную рыбу. Фото

«Поймал наконец-то». Ислам Махачев показал огромную рыбу. Фото
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию, сделанную на рыбалке.

«Поймал наконец-то», — подписал фотографию Ислам.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, Махачев последний бой провёл с представителем США Бобби Грином. Поединок закончился победой Ислама, которую он добыл уже в первом раунде техническим нокаутом. Махачев одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 россиянин уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу. Следующий поединок Ислам проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой будет носить статус титульного.

Неизвестные факты про Ислама Махачева:

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