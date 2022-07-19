Спарринг-партнёр рассказал о жёсткой тренировке с Усиком после пресс-конференции с Джошуа

Аамир Али, менеджер казахстанского супертяжеловеса Нурсултана Аманжонова (4-0, 3 KO), рассказал со ссылкой на подопечного о подготовке украинца Александра Усика к реваншу с британцем Энтони Джошуа. Этот бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Аманжонов стал одним из спарринг-партнёров Усика перед первым боем с Джошуа, а затем был приглашён и на вторые сборы.

«Нурсултан сказал, что как только Усик вернулся из Джидды, где проходила пресс-конференция, то сразу же позвонил ему и сказал, что хочет провести спарринг. Он буквально сошёл с самолёта и сразу же поехал на спарринги. Нурсултан сказал, что у него было плохое настроение, он был очень зол и закатил настоящую войну», – приводит слова функционера издание Sky Sports.