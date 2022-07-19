Умар Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC, Хабиб отреагировал

Обновился рейтинг UFC в легчайшем весе (до 61 кг). Так, непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) поднялся на одну строчку, расположившись на 14-м месте.

На новость отреагировал брат Умара и бывший чемпион организации Хабиб Нурмагомедов.

«Умар незаметно так, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион», – написал Хабиб в социальных сетях.

Чемпион: Алджэмейн Стерлинг (США).

1. Пётр Ян (Россия).

2. Ти Джей Диллашоу (США).

3. Жозе Альдо (Бразилия).

4. Кори Сэндхаген (США).

5. Марлон Вера (Эквадор).

6. Мераб Двалишвили (Грузия).

7. Роб Фонт (США).

8. Доминик Круз (США).

9. Педро Муньос (Бразилия).

10. Сонг Ядонг (Китай).

11. Рики Симон (США).

12. Фрэнки Эдгар (США).

13. Шон О’Мэлли (США).

14. Умар Нурмагомедов (Россия).

15. Джек Шор (США).