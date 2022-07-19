«Когда ты скучный, всегда так». Пэдди Пимблетт ответил недовольным гонорарами бойцам UFC

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт (18-3) высказался о недовольстве ряда спортсменов организации заработной платой.

«Люди жалуются на гонорары, но когда ты скучный, то это всегда так. Бойцы никогда не скажут: «Да, это моя вина, я скучный ублюдок». Некоторые не умеют говорить, но показывают себя в клетке. Я же всегда говорю, что вы должны уметь всё», – приводит слова бойца издание Bloody Elbow.

Напомним, свой следующий поединок Пимблетт проведёт уже на этих выходных в Лондоне (Великобритания). Соперником 27-летнего британца станет 27-летний американец Джордан Ливитт (9-1). Встреча станет частью турнира UFC Fight Night 208, который возглавят тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Том Аспиналл.