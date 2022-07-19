«Его идея». Волков рассказал, как Тактаров стал его секундантом в бою с Розенстрайком

Седьмой номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Александр Волков рассказал, как известный актёр, а в прошлом и боец организации Олег Тактаров стал его секундантом на турнире UFC Fight Night 207 в июне. Напомним, Волков досрочно остановил в первом раунде суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

«В большей степени это, наверное, была его идея. Получилось так, что я приехал на взвешивание, Олег Николаевич там находился, он секундировал Рината Фахретдинова. Я подошёл, поздоровался.

Человеку, который дерётся в главном бою вечера, положено не два-три секунданта, а четыре. А у меня всего было два. Американцы, с которыми я тренировался. И Олег Николаевич просто рядом оказался и сказал: «Давай я тоже буду, если есть место», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.