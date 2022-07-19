Промоутер Дмитрия Бивола назвал сроки его следующего боя

Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался о сроках его следующего боя.

«Да, Хильберто Рамирес назначен обязательным претендентом, но мы уже заявили о желании свести Бивола с Джошуа Буатси. Решение останется за WBA. Бивол подерётся с одним из этих парней, прежде чем встретиться с Канело Альваресом. И это крайне опасные соперники. Буатси – настоящий талант. Как, впрочем, и Рамирес.

Канело подерётся с Геннадием Головкиным, а потом он хочет провести реванш с Биволом в мае. Думаю, что октябрь, начало ноября – это вполне реалистичный срок для следующего боя Дмитрия. Мы поговорим с его промоутерами», – сказал Хирн в интервью DAZN.