Промоутер Дмитрия Бивола назвал сроки его следующего боя
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Эдди Хирн, сопромоутер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказался о сроках его следующего боя.
«Да, Хильберто Рамирес назначен обязательным претендентом, но мы уже заявили о желании свести Бивола с Джошуа Буатси. Решение останется за WBA. Бивол подерётся с одним из этих парней, прежде чем встретиться с Канело Альваресом. И это крайне опасные соперники. Буатси – настоящий талант. Как, впрочем, и Рамирес.
Канело подерётся с Геннадием Головкиным, а потом он хочет провести реванш с Биволом в мае. Думаю, что октябрь, начало ноября – это вполне реалистичный срок для следующего боя Дмитрия. Мы поговорим с его промоутерами», – сказал Хирн в интервью DAZN.
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