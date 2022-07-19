Волков сказал, в каком случае Джон Джонс согласится на бой за титул UFC в тяжёлом весе
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Седьмой номер рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC российский боец Александр Волков оценил перспективы звёздного американца Джона Джонса в королевском дивизионе.
«Джонс слишком амбициозен и очень талантлив, это надо признать. И у него очень большое имя. Поэтому, скорее всего, он будет получать хайповые бои, которые удобны и ему, и организации. И он имеет на это право. Почему он не согласится на чемпионский бой в тяжёлом весе? Если это будет Миочич, то может согласиться», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
Напомним, Джонс не выступал с февраля 2020 года, когда на турнире UFC 247 победил соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением.
Ранее о скором возвращении Джонса заявил президент UFC Дана Уайт.
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