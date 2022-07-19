«Ему просто нужно внимание». Перейра раскритиковал Чимаева за вызов на бой

Бразильский претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) Алекс Перейра заявил, что не воспринимает всерьёз вызов шведского проспекта Хамзата Чимаева, выступающего на категорию ниже.

«Я буду драться за пояс, и это точно. Он же хочет внимания. Он уже знает, что я стал претендентом, но продолжает говорить. Я бы хотел посмотреть на него, если бы Дана Уайт сказал: «Алекс, твой бой с Адесаньей остаётся в силе, но ему нужно время на подготовку, так что сразись с этим парнем». Что бы он сказал?

Ему нужно внимание, ведь он понимает, что это бессмысленно. Я подерусь с ним, когда мне уже пообещали бой за пояс? Ему лучше понять, что к чему, и заняться своими делами», – приводит слова Перейры издание MMA Fighting.