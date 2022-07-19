Дана Уайт подтвердил организацию боя Стерлинга и Диллашоу

Президент UFC Дана Уайт подтвердил слух об организации титульного поединка в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджэмейном Стерлингом (21-3) и Ти Джеем Диллашоу (20-4), который, как ожидается, состоится на турнире UFC 279 в сентябре.

«Да, это бой, который мы бы хотели провести следующим. Я считаю, что это забавный поединок. Очевидно, Диллашоу – один из лучших в мире, бывший чемпион мира», – сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции турнира UFC on ABC 3, прошедшего на минувших выходных.

Напомним, в своём последнем бою в апреле на UFC 273 Стерлинг победил раздельным решением судей россиянина Петра Яна, проведя дебютную защиту титула. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 одолел по очкам соотечественника Кори Сэндхагена.