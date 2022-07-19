Жозе Альдо сказал, когда завершит карьеру

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразилец Жозе Альдо, ныне выступающий на категорию ниже, признался, что близок к завершению карьеры.

Напомним, 21 августа на турнире UFC 278 34-летний Альдо встретится с 31-летним грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, после чего, по словам бразильца, он надеется сразиться за титул.

«На заре карьеры я сказал тренеру, что в 35 лет я буду чемпионом и уйду на пенсию. Вот почему я говорю, что близок к завершению карьеры. Мне дали Мераба Двалишвили, жёсткого парня, с которым никто не хочет драться. После того как я побью его, я стану чемпионом.

Мы мечтали о титулах в полулёгком и лёгком весе, но всё сложилось иначе. Мы перешли в легчайший вес и нацелены на пояс. В этом весе я начинал свою карьеру, и я никогда бы не подумал, что вернусь сюда», – приводит слова Альдо издание Combate.