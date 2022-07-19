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Инсайдер: бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза возглавит турнир UFC 279

Инсайдер: бой Хамзата Чимаева и Нейта Диаза возглавит турнир UFC 279
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев (11-0) договорился о поединке со звёздным американским ветераном Нейтом Диазом (23-13), сообщает со ссылкой на источник журналист ESPN Бретт Окамото.

«Хамзат против Нейта. 10 сентября на турнире UFC 279, который пройдёт на арене T-Mobile. Главный бой. Пять раундов. По словам бизнес-директора UFC Хантера Кэмпбелла, есть устная договорённость. Это последний бой Нейта Диаза в UFC по контракту», – написал Окамото в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.

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