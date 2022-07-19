Волков: в Америке люди топят за хороший бой, а у нас назовут мешком, если проиграл

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Александр Волков высказался о разнице между отечественными и американскими болельщиками.
«Такое есть, что успеху радуются чуть меньше, чем поражению. История успеха всегда меньше людям нравится. У нас принято так ещё со времён, что футболисты такие, те такие… вот они получают деньги и проигрывают.
В Америке отношение к поражениям чуть другое. Там люди больше топят за хороший бой, чем за поражение. Если хороший бой, но ты проиграл, то ты будешь более востребованным, нежели просто выиграл. И поэтому они по-другому дерутся, часто где-то рискуют и пытаются себя проявить более интересно. У нас же если ты выиграл, то выиграл. Люди даже бои не смотрят, а просто комментируют: «Понятно, мешок». А поединок, может, равный был», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
- 20 июля 2022
-
01:04
-
01:01
-
00:52
-
00:07
- 19 июля 2022
-
23:41
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:31
-
22:31
-
21:40
-
21:03
-
20:49
-
20:44
-
20:09
-
19:52
-
19:28
-
18:36
-
18:19
-
18:16
-
17:52
-
17:21
-
17:13
-
16:39
-
16:23
-
15:05
-
14:17
-
13:37
-
12:46
-
11:44
-
11:33
-
10:46
-
09:20
-
08:57
-
08:45