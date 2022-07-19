Волков: в Америке люди топят за хороший бой, а у нас назовут мешком, если проиграл

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC россиянин Александр Волков высказался о разнице между отечественными и американскими болельщиками.

«Такое есть, что успеху радуются чуть меньше, чем поражению. История успеха всегда меньше людям нравится. У нас принято так ещё со времён, что футболисты такие, те такие… вот они получают деньги и проигрывают.

В Америке отношение к поражениям чуть другое. Там люди больше топят за хороший бой, чем за поражение. Если хороший бой, но ты проиграл, то ты будешь более востребованным, нежели просто выиграл. И поэтому они по-другому дерутся, часто где-то рискуют и пытаются себя проявить более интересно. У нас же если ты выиграл, то выиграл. Люди даже бои не смотрят, а просто комментируют: «Понятно, мешок». А поединок, может, равный был», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.