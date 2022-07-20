«Трус, ищущий внимания». Перейра высказался о Чимаеве

Бразильский боец UFC Алекс Перейра дал комментарий по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Посмотрите на этого парня. Я буду драться за титул, это гарантировано, а он просто хочет внимания. «О, я хочу драться с этим парнем!» Он прекрасно знает, что я следующий претендент, и всё равно говорит такие вещи. Я бы хотел посмотреть, что он будет делать, если Дана Уайт скажет: «Алекс, тебе гарантирован бой с Адесаньей, но ему нужно больше времени на подготовку, так что подерись сначала с этим парнем, потому что он хочет драться с тобой. Твой титульный шанс по-прежнему гарантирован». Посмотрим, что он на это ответит.



Чимаев хочет внимания, потому что он знает, что это не имеет смысла. Зачем мне драться с ним, если титульный шанс уже мне гарантирован? Он хочет внимания, но ему придётся взять номерок и встать в очередь. Такие парни, как он, хотят сделать себе имя разговорами. Если бы я не собирался драться за титул и он бросил мне вызов, я бы снял перед ним шляпу. Но то, что он делает, это трусость. Он трус, ищущий внимания», — приводит слова Перейры MMA Fighting.