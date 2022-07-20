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Головкина обязали провести защиту титула WBO. Стало известно имя соперника

Головкина обязали провести защиту титула WBO. Стало известно имя соперника
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40-летний чемпион мира по версиям IBF/WBA в среднем весе Геннадий Головкин должен будет защитить титул в бою с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) в течение 120 дней после сентябрьского боя против Сауля Альвареса.

Напомним, осенью 2022 года Сауль Альварес проведёт дебютную защиту всех четырёх поясов в поединке с Геннадием Головкиным. Бой между бойцами станет завершением трилогии, начавшейся в 2017 году.

Третий поединок Альвареса с Головкиным состоится 18 сентября в Лос-Анджелесе (США). Первый бой завершился с ничейным результатом, во втором поединке Альварес одержал победу решением судей.

В своём последнем бою Лара встречался с Гэри О’Салливаном. Кубинский боксёр одержал победу в восьмом раунде.

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