Стрикленд: Адесанья будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и выиграет по очкам

Американский боец UFC Шон Стрикленд считает, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья одержит победу в бою с бразильцем Алексом Перейрой по очкам.

«Я думаю, что Иззи победит Перейру. Он будет прыгать вокруг Перейры все пять раундов и переиграет его по очкам. И мы все скажем, что он лучший в мире. Но это не отменяет того факта, что он сучка.



Даже если Адесанья будет весь бой прыгать на своих грёбаных маленьких пальчиках, никто всё равно не запомнит, как именно он одержал победу. Все просто запомнят, что он выиграл. Этот парень красит свои грёбаные ногти. Это печально. Печально, что у нас сейчас такие чемпионы. Он одарён генетически, отличный боец, но печально, что сейчас у нас такие чемпионы», — приводит слова Стрикленда Sportskeeda.