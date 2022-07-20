Стерлинг и Диллашоу подерутся на UFC 280, где главным событием станет бой Оливейра-Махачев

Американские бойцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу встретятся друг с другом на турнире UFC 280, который запланирован на 22 октября.

На этом турнире также встретятся бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев. Они подерутся за титул в лёгком весе.

По информации, причиной переноса титульного боя стали разногласия Стерлинга с организацией. Чемпион требует внести в свой контракт пункт, согласно которому его базовый гонорар будет увеличиваться с каждой победой.

Напомним, в своём последнем бою в апреле на UFC 273 Стерлинг победил раздельным решением судей россиянина Петра Яна, проведя дебютную защиту титула. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 одолел по очкам соотечественника Кори Сэндхагена.