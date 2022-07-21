Александр Емельяненко начал индивидуальные тренировки в Академии РМК в Екатеринбурге
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко приступил к индивидуальным тренировкам в тренажёрном зале Академии РМК в Екатеринбурге.
Емельяненко позанимался с тренером, с которым ударно поработал на лапах.
24 сентября Емельяненко-младший проведёт поединок против Вячеслава Дацика по правилам бокса. Также у него планируется схватка по правилам ММА с Антониу Силвой. Предыдущий бой Александр провёл 23 февраля, когда победил Джеффа Монсона на голых кулаках. В последних поединках в смешанных единоборствах Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову и Марсио Сантосу. Российскому бойцу Александр уступил техническим нокаутом в третьем раунде, бразильцу – удушающим приёмом в первой пятиминутке.
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