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Никита Цзю единогласным решением судей одержал победу в бою с Хорном

Никита Цзю единогласным решением судей одержал победу в бою с Хорном
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24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, одержал победу единогласным решением судей в бою с 32-летним Беном Хорном.

Примечательно, что в роли секунданта Никиты выступал его старший брат — Тимофей Цзю.

Для Никиты это уже третий бой на профессиональном ринге. Его предыдущий поединок состоялся в мае этого года, где он уже в первом раунде нокаутировал другого австралийца Мэйсона Смита.

Никита Цзю — Бен Хорн. Никита пережил стоячий нокдаун, но выжил. Есть победа! Live! Никита Цзю — Бен Хорн. Никита пережил стоячий нокдаун, но выжил. Есть победа! Live!
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