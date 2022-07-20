Никита Цзю единогласным решением судей одержал победу в бою с Хорном

24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, одержал победу единогласным решением судей в бою с 32-летним Беном Хорном.

Примечательно, что в роли секунданта Никиты выступал его старший брат — Тимофей Цзю.

Для Никиты это уже третий бой на профессиональном ринге. Его предыдущий поединок состоялся в мае этого года, где он уже в первом раунде нокаутировал другого австралийца Мэйсона Смита.