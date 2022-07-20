«Покажу, что могут ребята из бразильско-дагестанских фавел». Сантос бросил вызов Мартынову

Бразильский боец Марсио Сантос (18-7-1) по прозвищу Гамач, который за последние два года успел выиграть у Александра Емельяненко, подраться с Александром Шлеменко и Артуром Гусейновым, бросил вызов ещё одному российскому бойцу – Ростовскому мяснику Сергею Мартынову.
Мартынов и Сантос уже встречались в клетке в 2018 году на турнире RCC, и уже во втором раунде главный врач остановил бой из-за угрозы здоровью бразильскому бойцу.
Сегодня Гамач в своих социальных сетях заявил, что готов к реваншу, и обратился к менеджменту RCC сделать им второй бой: «Привет, Россия! Я снова готов ворваться в клетки лучших промоушенов моей второй родины. Я много где выступал, но есть одно очень обидное поражение от Сергея Мартынова. Так вот, Сергей, тогда я вышел на коротком уведомлении и был совсем другим бойцом, если RCC устроит нам реванш, я покажу тебе, что могут ребята из настоящих бразильско-дагестанских фавел!»
Отметим, что сейчас Сантос тренируется в зале Гора Азизяна.
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