«Хочешь убедиться, что ты проиграл?» Мартынов отреагировал на вызов Сантоса

Российский средневес Сергей Мартынов ответил на вызов своего бывшего соперника Марсио Сантоса, который тот бросил ему в своих социальных сетях.



«Давно не слышал тебя, приятно, что ты не забыл и написал мне. Марсио, конечно, я рад, что оставил такие яркие воспоминания о себе, но знаешь, на данный момент я не могу сказать, что реванш с тобой интересен мне. Если тебе ещё раз хочется убедиться в том, что ты проиграл, я готов провести ещё один поединок с тобой», — написал Сергей.

Мартынов и Сантос уже встречались в клетке в 2018 году на турнире RCC, и уже во втором раунде главный врач остановил бой из-за угрозы здоровью бразильскому бойцу.