«Хочешь убедиться, что ты проиграл?» Мартынов отреагировал на вызов Сантоса
Поделиться
Российский средневес Сергей Мартынов ответил на вызов своего бывшего соперника Марсио Сантоса, который тот бросил ему в своих социальных сетях.
«Давно не слышал тебя, приятно, что ты не забыл и написал мне. Марсио, конечно, я рад, что оставил такие яркие воспоминания о себе, но знаешь, на данный момент я не могу сказать, что реванш с тобой интересен мне. Если тебе ещё раз хочется убедиться в том, что ты проиграл, я готов провести ещё один поединок с тобой», — написал Сергей.
Мартынов и Сантос уже встречались в клетке в 2018 году на турнире RCC, и уже во втором раунде главный врач остановил бой из-за угрозы здоровью бразильскому бойцу.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
16:04
-
15:56
-
15:49
-
15:46
-
14:54
-
13:50
-
12:46
-
11:48
-
10:48
-
09:23
-
03:52
-
01:04
-
01:01
-
00:52
-
00:07
- 19 июля 2022
-
23:41
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:31
-
22:31
-
21:40
-
21:03
-
20:49
-
20:44
-
20:09
-
19:52
-
19:28
-
18:36
-
18:19
-
18:16
-
17:52
-
17:21
-
17:13
-
16:39
Партнерский контент