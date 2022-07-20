Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочешь убедиться, что ты проиграл?» Мартынов отреагировал на вызов Сантоса

«Хочешь убедиться, что ты проиграл?» Мартынов отреагировал на вызов Сантоса
Комментарии

Российский средневес Сергей Мартынов ответил на вызов своего бывшего соперника Марсио Сантоса, который тот бросил ему в своих социальных сетях.

«Давно не слышал тебя, приятно, что ты не забыл и написал мне. Марсио, конечно, я рад, что оставил такие яркие воспоминания о себе, но знаешь, на данный момент я не могу сказать, что реванш с тобой интересен мне. Если тебе ещё раз хочется убедиться в том, что ты проиграл, я готов провести ещё один поединок с тобой», — написал Сергей.

Мартынов и Сантос уже встречались в клетке в 2018 году на турнире RCC, и уже во втором раунде главный врач остановил бой из-за угрозы здоровью бразильскому бойцу.

Новость по теме
«Покажу, что могут ребята из бразильско-дагестанских фавел». Сантос бросил вызов Мартынову
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022