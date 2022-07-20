Костя Цзю: Никита сам захотел провести тяжёлый бой и пройти всю дистанцию

Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель престижных чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю высказался по поводу поединка своего сына Никиты с Беном Хорном.
«Удивился ли, что бой прошёл всю дистанцию? Он так сам захотел, как я понял. Я с ним ещё не разговаривал, но иногда можно сделать лёгкий бой, иногда – тяжёлый. Он захотел сегодня тяжёлый бой. Это ему для практики хорошо, шесть раундов пройти. Но много технических моментов, над которыми надо работать. Давит ли на него фамилия? Это его надо спрашивать», – сказал Цзю в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, 24-летний Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе, одержал победу единогласным решением судей.
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