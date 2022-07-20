Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев назвал любимых боксёров.
«Мои любимые боксёры – Майк Тайсон и Мохаммед Али. Всегда был под впечатлением от силы ударов Тайсона или от того, как двигается Мохаммед Али. У них это классно получалось, но вот как перенять? Когда стараешься копировать, бывает тяжело. Всё-таки анатомически я сложен по-другому. Но они меня всё равно мотивировали, были примером для подражания.
Даже если говорить об образе жизни. Али никогда не пил и не курил. Он выглядел как настоящий спортсмен. А сегодня в тяжёлом весе такие есть ребята… Не в обиду им, но со стороны и не скажешь, что они профессиональные боксёры. Быть спортсменом – значит пропагандировать здоровый образ жизни. Для меня это очень важно», – приводит слова бойца издание «Российская газета».
Ранее в интервью Бетербиев рассказал о травме, полученной во время подготовки к объединительному поединку с американцем Джо Смитом-младшим, состоявшемуся в июне этого года. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом во втором раунде и объединил титулы WBC, IBF и WBO.
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