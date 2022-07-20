Сехудо: готов обезглавить О’Мэлли, но UFC не хочет его гибели
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо заявил, что готов вернуться в клетку организации ради поединка с соотечественником, бойцом легчайшего веса (до 61 кг) Шоном О’Мэлли, если получит достойное вознаграждение.
«Я не против. Для меня это исключительно заработок. И если мне придётся обезглавить его, чтобы добиться большего уважения, то я пойду на это. Но для меня это прежде всего бизнес.
UFC не хочет его гибели. Ему потребовалось пять дней, пять дней на то, чтобы ответить мне, а я сорвал ему интервью. Я потрясу этого парня, но не думаю, что UFC пойдёт на это», – приводит слова Сехудо ESPN.
Ранее Сехудо отреагировал на анонс чемпионского боя между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.
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