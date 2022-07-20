Бетербиев объяснил, почему победа Бивола над Канело не является большим достижением

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев объяснил, почему победа его соседа по дивизиону и соотечественника Дмитрия Бивола над звёздным мексиканцем Саулем Альваресом не является большим достижением.
Напомним, поединок Бивола и Альвареса состоялся в мае этого года в США. Россиянин победил единогласным решением и нанёс Канело второе поражение в карьере.
«Мой комментарий сразу после поединка не совсем верно поняли. Поэтому попробую ещё раз объяснить: вот круглые отличники в третьем классе и в восьмом – у них же уровень разный. Я и Бивол дерёмся в полутяжёлом весе. У нас серьёзные ребята, бьют почти как тяжеловесы. И тут Канело, который поднялся с 66 кг до 80 и проиграл. Его нельзя осуждать за это. Поэтому я и сказал, что победа Бивола – не большое достижение.
Если бы он выиграл на категорию выше – тогда да, было бы круто. Потенциал полутяжа в том, что он может выиграть у тяжеловеса. А не наоборот. Так что для меня результат поединка не был шоком. Я и не следил за ним особо», – приводит слова бойца издание «Российская газета».
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