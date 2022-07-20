Промоутер Джошуа иронично отреагировал на слова Фьюри о готовности драться бесплатно

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, ответил на недавнее высказывание действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, заявившего о готовности бесплатно подраться с его подопечным, если тот победит в реванше с украинцем Александром Усиком.
«Я определённо могу представить Тайсона Фьюри в подобной ситуации. Фьюри гений, ведь он никогда не вынуждает сомневаться в том, что он говорит, не так ли? И да, он сказал, что ему должны заплатить 500 миллионов фунтов, а потом заявил, что подерётся с Джошуа бесплатно.
Единственный вариант, при котором Фьюри будет драться, – это куча денег. Он отправится и на Марс ради этого. Так что его слова о бесплатных билетах и тому подобном не имеют значения», – сказал Хирн в интервью DAZN.
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