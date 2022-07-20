Никита Крылов: Анкалаев заслужил подраться за титул UFC

Одиннадцатый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о российском претенденте на титул Магомеде Анкалаеве.

Напомним, бойцы встречались в феврале 2021 года на турнире UFC Fight Night 186 и тогда Анкалаев победил единогласным решением судей.

«Он всё делает хорошо. Довольно чувствительный, плотно бьёт, у него хороший контроль в партере. Я чётко помню, как он не давал мне встать. А я вставал и из-под более тяжёлых соперников. Не умаляю его заслуг, у него получалось меня удерживать.

В бою с [Тиаго] Сантосом он пару плотных ударов пропустил и даже было видно, что его болтает… Наверное, его можно поймать на контрудар. Но и сказать, что он не реагирует на удары, тоже нельзя. Он заслуживает подраться за титул», – приводит слова Крылова издание «РБ Спорт».