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Крылов: всё сложилось так, что Прохазка стал чемпионом

Крылов: всё сложилось так, что Прохазка стал чемпионом
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Одиннадцатый номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Никита Крылов высказался о действующем чемпионе дивизиона чехе Иржи Прохазке.

Напомним, Прохазка завоевал титул в середине июня, в тяжелейшем бою на турнире UFC 275 «задушив» бразильского ветерана Гловера Тейшейру.

«Это не второй Джон Джонс. Он стремительно дошёл до титула, но не без участия UFC. Прохазка не дрался с ровесниками: первый бой с – Оздемиром, второй – с Рейесом, третий – с Тейшейрой. Посмотрим, что будет, когда титульный шанс получит Анкалаев или кто-то другой.

Прохазка может брать неординарностью, но Магомед будет к этому готов. Ключей к победе у него много. Хотя я считал, что и у Тейшейры они были, но, возможно, он не смог продавить свой план. Считаю, что в дивизионе хватает более обученных бойцов, чем Прохазка. Всё сложилось так, что Иржи стал чемпионом», – приводит слова бойца издание «РБ Спорт».

Ранее в интервью Крылов вспомнил поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшийся в феврале 2021 года.

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