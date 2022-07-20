Артур Бетербиев опроверг слова своего промоутера о невозможности боя с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев сообщил, что не имеет ограничений в контракте, запрещавших бы ему выступить на сторонней телеплощадке.
Напомним, ранее Боб Арум, сопромоутер Бетербиева, заявил, что не отпустит его на стриминг-сервис DAZN ради поединка с обладателем титула WBA, соотечественником Дмитрием Биволом.
«Его команда несколько лет уже говорит, что мы готовы боксировать с Бетербиевым. Говорить можно всё что угодно, но пока в действия это не переходит. Гвоздик, Смит – они же не болтали, они вышли боксировать. Так что я готов. Думаю, интересно увидеть абсолютного чемпиона в нашем весе: и для меня, и для него, и для болельщиков. Я скажу так: было бы желание. Всё решаемо. Ничего такого нет у меня в контракте, чтобы я не мог боксировать на каком-то канале», – приводит слова бойца издание «РБ Спорт».
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