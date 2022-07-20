Рамирес — о желании подраться с Биволом: верю, справедливость восторжествует

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес (44-0-0, 30 KO) не сомневается – именно он станет следующим соперником россиянина Дмитрия Бивола (20-0-0, 11 KO).

Напомним, ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок Бивола, владеющего чемпионским титулом в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), и Рамиреса, однако сопромоутер россиянина Эдди Хирн заявил, что намерен свести его с британцем Джошуа Буатси.

«Я постоянно наталкиваюсь на слухи. Но я вышел на позицию претендента неспроста. WBA – отличная организация, и я верю в то, что справедливость восторжествует. В отличие от многих, я горжусь своим делом и стремлюсь к боям с лучшими», – приводит слова Рамиреса издание BoxingScene.