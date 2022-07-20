Чарльз Оливейра объяснил, почему его не пугает борьба Махачева

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра высказался о навыках борьбы россиянина Ислама Махачева, поединок с которым состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Я отправляюсь в его дом, где, как они считают, они побьют меня. Я знаю, что являюсь крупнейшей угрозой в дивизионе. Здесь нет дураков. Парни, с которыми сражался Ислам, были ударниками, и он переводил их в партер. Я же сходился с соперниками лицом к лицу и переводил их только после того, как потрясал. Ислам столкнётся с проблемой в лице Чарльза Оливейры.

Хотите начать бой на земле? Хорошо, я перейду в гард. Мне без разницы. Люди не понимают тот факт, что я проблема. Мне всё равно, как драться. Если хотите размена, хорошо, я могу ударить. Если хочешь провести тейкдаун – попытайся. Все боялись его борьбы, но я не боюсь. Это ему нужно беспокоиться о том, как быть, а не мне. Я знаю, что у него получается. Но у меня рекорд UFC по числу приёмов», – приводит слова Оливейры издание MMA Fighting.