Тренер Джошуа: заставляю его причинять боль любому, кто стоит напротив него

Американский тренер Роберт Гарсия, готовящий британского супертяжеловеса Энтони Джошуа к реваншу с украинцем Александром Усиком, рассказал о психологической подготовке подопечного.

«Он и не готовился побеждать в первом бою. Судя по тому, что он сказал мне, он настраивался на то, чтобы пройти все двенадцать раундов. Он не думал о том, чтобы победить. И это большая разница.

Сейчас же он думает о победе и о том, как нанести ущерб. И это самое важное. Ему нужна команда, которая хочет от него победы, хочет, чтобы он стал жёстче. И этим я как раз занимаюсь. Мы заставляем его быть агрессивным, злым и причинять боль любому, кто оказывается перед ним в ринге», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу SecondsOut.