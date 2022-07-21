Даррен Тилл отреагировал на организацию боя Чимаева и Диаза

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл прокомментировал организацию поединка между шведским проспектом Хамзатом Чимаевым и американцем Нейтом Диазом, который, как ожидается, возглавит турнир UFC 279, намеченный на 11 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Какой бой!» – написал Тилл в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Чимаев победил единогласным решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Диаз не дрался с июня 2021 года, когда на UFC 263 уступил по очкам британцу Леону Эдвардсу.

Ранее о поединке Чимаева и Диаза высказался Гилберт Бёрнс, изъявивший желание выступить в качестве запасного.