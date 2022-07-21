Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джуниор дос Сантос: Конор избежал Оливейры, чтобы выйти на Махачева и вернуть Хабиба

Джуниор дос Сантос: Конор избежал Оливейры, чтобы выйти на Махачева и вернуть Хабиба
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразильский ветеран Джуниор дос Сантос считает, что звёздный ирландец Конор Макгрегор умышленно отказался встречаться с Чарльзом Оливейрой ради возможного поединка с Исламом Махачевым.

«Вы же видели, как недавно Чарльз бросил вызов Макгрегору, верно? Похоже на то, что Макгрегор избегает его. Да, это так, и мы знаем об этом, он прячется. Очевидно, это плохой бой для него.

Чёрт, это же очевидно, потом его захотят выставить против Ислама Махачева, монстра. Похоже, что он примет этот бой в надежде, что Хабиб вернётся и сразится с ним», – сказал дос Сантос в эфире подкаста Podpah.

Ранее Макгрегор угодил в инцидент во время вечеринки в честь празднования своего 34-летия на Ибице.

Новость по теме
Видео: в Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке в честь дня рождения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022