Шевченко: ещё бой с Сантос? У неё была сломана орбитальная кость, пусть выздоравливает

Чемпионка UFC в наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, отвергла возможность провести в ближайшее время повторный бой с Тайлой Сантос, которую победила в июне на UFC 275.



«Люди порой бывают такими жестокими. Их не беспокоит, что у девочки только что была сломана орбитальная кость, что ей сделали операцию. И ей понадобится время для восстановления. А они хотят вернуть её к этому, чтоб она снова травмировалась и чтобы понадобилась ещё одна операция! Они просто хотя повеселиться, увидеть бой. Нет, я думаю, пусть Тайла выздоравливает, потому что здоровье – это самое важное. Она должна чувствовать себя на 100 процентов готовой к возвращению. Ей нужно ощутить уверенность в том, что она может принять удар, что она не боится его. Тогда будет реванш или что-то в этом роде, как уж решит UFC, но не сейчас», – приводит слова Шевченко Middle Easy.



Отметим, что Тайла Сантос получила перелом орбитальной кости под правым глазом из-за случайного столкновения с Шевченко в третьем раунде боя на UFC 275, который состоялся в ночь на 12 июня в Сингапуре. Тот поединок продлился все пять раундов, а завершился победой Шевченко раздельным судейским решением. Валентина в седьмой раз защитила чемпионский титул.