Марина Мохнаткина дала прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли

Марина Мохнаткина, боец клуба «Архангел Михаил», боец PFL дала прогноз на бой бывшего чемпиона UFC россиянина Петра Яна против американца Шона О’Мэлли.
«Безусловно, это очень громкий бой. Было много трештока с обеих сторон. Я считаю, это очень интересный бой для аудитории. Пётр безусловный фаворит в этом противостоянии, и он вернётся на победную тропу и вернёт свой титул чемпиона», – рассказала Мохнаткина в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.
В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
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