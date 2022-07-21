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Марина Мохнаткина дала прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли

Марина Мохнаткина дала прогноз на бой Петра Яна и Шона О'Мэлли
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Марина Мохнаткина, боец клуба «Архангел Михаил», боец PFL дала прогноз на бой бывшего чемпиона UFC россиянина Петра Яна против американца Шона О’Мэлли.

«Безусловно, это очень громкий бой. Было много трештока с обеих сторон. Я считаю, это очень интересный бой для аудитории. Пётр безусловный фаворит в этом противостоянии, и он вернётся на победную тропу и вернёт свой титул чемпиона», – рассказала Мохнаткина в беседе с редактором отдела MMA «Чемпионата» Игорем Брагиным.

В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.

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