Том Аспиналл: Блэйдс и другие тяжеловесы не знают, на что я способен

Британский боец UFC Том Аспиналл высказался перед боем против американца Кёртиса Блэйдса.



«В моём арсенал ещё много такого, чего я не показывал. Люди не знают, чего от меня можно ждать. Блэйдс и другие тяжеловесы не знают, на что я способен. Я показал только 10% от своих навыков, поскольку я находился в октагоне ещё очень малое количество раз. Никто не видел, что я могу делать на самом деле. Это моё преимущество. Я – победитель. Я думаю только об этом, безумно хочу побеждать. Мне всё равно, как именно я выиграю», — цитирует Аспиналла BJ Penn.



В последнем поединке Блэйдс победил нокаутом соотечественника Криса Докоса. Что касается Аспиналла, то он в предыдущем бою оказался сильнее россиянина Александра Волкова, одолев его в первом раунде сабмишеном. В настоящее время Кёртис и Том занимают четвёртое и шестое место в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно.