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Том Аспиналл: Блэйдс и другие тяжеловесы не знают, на что я способен

Том Аспиналл: Блэйдс и другие тяжеловесы не знают, на что я способен
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Британский боец UFC Том Аспиналл высказался перед боем против американца Кёртиса Блэйдса.

«В моём арсенал ещё много такого, чего я не показывал. Люди не знают, чего от меня можно ждать. Блэйдс и другие тяжеловесы не знают, на что я способен. Я показал только 10% от своих навыков, поскольку я находился в октагоне ещё очень малое количество раз. Никто не видел, что я могу делать на самом деле. Это моё преимущество. Я – победитель. Я думаю только об этом, безумно хочу побеждать. Мне всё равно, как именно я выиграю», — цитирует Аспиналла BJ Penn.

В последнем поединке Блэйдс победил нокаутом соотечественника Криса Докоса. Что касается Аспиналла, то он в предыдущем бою оказался сильнее россиянина Александра Волкова, одолев его в первом раунде сабмишеном. В настоящее время Кёртис и Том занимают четвёртое и шестое место в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно.

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