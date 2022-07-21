Шон О'Мэлли раскрыл дату поединка с Петром Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), первый номер дивизиона россиянин Пётр Ян (16-3) встретится с 13-м номером рейтинга американцем Шоном О’Мэлли (15-1) на турнире UFC 280 в Абу-Даби, сообщает ESPN в своих соцсетях.
По информации источника, Шон раскрыл эту информацию в интервью с YouTube-блогером Райаном Кларком. Бой будет проходить 22 октября.
Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии Алджэмейн тоже праздновал победу: Ян тогда доминировал на протяжении большей части боя, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом. Американец не сумел подняться и продолжить поединок, после чего пояс отдали ему. О’Мэлли в июле на UFC 276 безрезультатно разошёлся с бразильцем Педро Муньосом – поединок был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.
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