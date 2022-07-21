Александр Густафссон раскрыл причину возвращения в полутяжёлый дивизион UFC

Шведский боец UFC Александр Густафссон высказался по поводу своего возвращения в полутяжёлый дивизион.
«Это мой дивизион, так что я рад вернуться. Моё тело чувствует себя хорошо, и это самое главное. Я неплохо чувствовал себя в тяжёлом весе, мне было вполне комфортно, но я всегда выступал в полутяжёлом весе, поэтому решил вернуться. Я чувствовал себя быстрым для тяжеловеса, а также я довольно крупный полутяжеловес, так что это всё просто замечательно», — приводит слова Густафссона MMAJunkie.
Густафссон дебютировал в тяжёлой весовой категории UFC 25 июля 2020 года. Соперником Густафссона стал 42-летний бразильский бывший чемпион организации Фабрисиу Вердум. Бой был завершён досрочной победой Вердума спустя 2 минуты и 30 секунд с начала поединка благодаря удачно проведённому болевому приёму на руку представителю Швеции.
- 21 июля 2022
-
12:01
-
11:48
-
11:01
-
10:37
-
10:02
-
09:24
-
07:49
-
07:25
-
05:48
-
05:15
-
02:00
-
01:42
-
01:20
-
00:35
-
00:16
- 20 июля 2022
-
23:41
-
23:01
-
22:51
-
22:24
-
22:12
-
21:00
-
20:59
-
20:41
-
20:03
-
19:51
-
19:08
-
18:48
-
18:48
-
18:17
-
17:41
-
16:30
-
16:04
-
15:56
-
15:49
-
15:46