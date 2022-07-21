Александр Густафссон раскрыл причину возвращения в полутяжёлый дивизион UFC

Шведский боец UFC Александр Густафссон высказался по поводу своего возвращения в полутяжёлый дивизион.

«Это мой дивизион, так что я рад вернуться. Моё тело чувствует себя хорошо, и это самое главное. Я неплохо чувствовал себя в тяжёлом весе, мне было вполне комфортно, но я всегда выступал в полутяжёлом весе, поэтому решил вернуться. Я чувствовал себя быстрым для тяжеловеса, а также я довольно крупный полутяжеловес, так что это всё просто замечательно», — приводит слова Густафссона MMAJunkie.

Густафссон дебютировал в тяжёлой весовой категории UFC 25 июля 2020 года. Соперником Густафссона стал 42-летний бразильский бывший чемпион организации Фабрисиу Вердум. Бой был завершён досрочной победой Вердума спустя 2 минуты и 30 секунд с начала поединка благодаря удачно проведённому болевому приёму на руку представителю Швеции.