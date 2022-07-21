Оздемир рассказал, как Чимаев помогал ему в подготовке к бою на UFC в Лондоне

Швейцарский боец UFC Волкан Оздемир рассказал о том, что он готовился в Швеции к своему бою с Полом Крэйгом.
«Швеция — это место, где я сейчас проживаю. Это моё постоянное место жительства, и мне здесь очень нравится. Я полностью переехал в июне, провёл здесь все свои сборы. До этого я несколько недель ездил туда-сюда, но теперь это моё постоянное место. Чимаев определённо был частью лагеря. Мне нужно было поработать над защитой от тейкдаунов для боя с Полом Крэйгом. Очевидно, что Хамзат помог мне с этим.
Моя цель — получить титул, а для этого мне нужно разбить всех, кто передо мной. Мне не нужно выбирать. Так я приближаюсь к поясу.
Крэйг? Он медленный. У него плохая защита. По нему много бьют, но он никогда не сдаётся. Вот в чём дело. Он никогда не сдаётся. Он всегда возвращается», — приводит слова Оздемира MMA Junkie.
- 21 июля 2022
-
12:01
-
11:48
-
11:01
-
10:37
-
10:02
-
09:24
-
07:49
-
07:25
-
05:48
-
05:15
-
02:00
-
01:42
-
01:20
-
00:35
-
00:16
- 20 июля 2022
-
23:41
-
23:01
-
22:51
-
22:24
-
22:12
-
21:00
-
20:59
-
20:41
-
20:03
-
19:51
-
19:08
-
18:48
-
18:48
-
18:17
-
17:41
-
16:30
-
16:04
-
15:56
-
15:49
-
15:46