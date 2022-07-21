Оздемир рассказал, как Чимаев помогал ему в подготовке к бою на UFC в Лондоне

Швейцарский боец UFC Волкан Оздемир рассказал о том, что он готовился в Швеции к своему бою с Полом Крэйгом.

«Швеция — это место, где я сейчас проживаю. Это моё постоянное место жительства, и мне здесь очень нравится. Я полностью переехал в июне, провёл здесь все свои сборы. До этого я несколько недель ездил туда-сюда, но теперь это моё постоянное место. Чимаев определённо был частью лагеря. Мне нужно было поработать над защитой от тейкдаунов для боя с Полом Крэйгом. Очевидно, что Хамзат помог мне с этим.

Моя цель — получить титул, а для этого мне нужно разбить всех, кто передо мной. Мне не нужно выбирать. Так я приближаюсь к поясу.

Крэйг? Он медленный. У него плохая защита. По нему много бьют, но он никогда не сдаётся. Вот в чём дело. Он никогда не сдаётся. Он всегда возвращается», — приводит слова Оздемира MMA Junkie.