Боец Шарапутдин Магомедов (8-0), более известный как Шара Пуля, бросил вызов Ростовскому Мяснику, Сергею Мартынову (16-4).
«Сергей Мартынов, я обращаюсь к тебе! Да, ты закатываешь хорошие бои, что оправдывает твоё прозвище Мясник. Но мы знаем, что тебе всех привозили на убой, и в те времена, когда ты дрался с Марсио Сантосом, он не тренировался должным образом, как сейчас он тренируется с нами, в Дагестане!
Если говорить обо мне, последнее время меня интересовало только одно имя — Владимир Минеев. Но, заглянув в твой рекорд на авторитетном сайте Tapology, я удивился тому, что ты первый номер России в среднем весе и стоишь в рейтинге выше Минеева.
Мне сказали, что ты такая же звезда в Екатеринбурге, как Минеев в Москве! Так что теперь я хочу драться именно с тобой, чтобы доказать всем, что я номер один в России в среднем весе. А ты докажешь, что не выбираешь соперников и готов драться с голодным, разъярённым зверем, с каким тебе ещё не приходилось сталкиваться!
Марсио Гамач, брат, оставь это дело мне, я за тебя отомщу!» — сказал Магомедов.
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