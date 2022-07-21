Боец Шарапутдин Магомедов (8-0), более известный как Шара Пуля, бросил вызов Ростовскому Мяснику, Сергею Мартынову (16-4).



«Сергей Мартынов, я обращаюсь к тебе! Да, ты закатываешь хорошие бои, что оправдывает твоё прозвище Мясник. Но мы знаем, что тебе всех привозили на убой, и в те времена, когда ты дрался с Марсио Сантосом, он не тренировался должным образом, как сейчас он тренируется с нами, в Дагестане!



Если говорить обо мне, последнее время меня интересовало только одно имя — Владимир Минеев. Но, заглянув в твой рекорд на авторитетном сайте Tapology, я удивился тому, что ты первый номер России в среднем весе и стоишь в рейтинге выше Минеева.



Мне сказали, что ты такая же звезда в Екатеринбурге, как Минеев в Москве! Так что теперь я хочу драться именно с тобой, чтобы доказать всем, что я номер один в России в среднем весе. А ты докажешь, что не выбираешь соперников и готов драться с голодным, разъярённым зверем, с каким тебе ещё не приходилось сталкиваться!



Марсио Гамач, брат, оставь это дело мне, я за тебя отомщу!» — сказал Магомедов.