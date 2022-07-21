Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Пуля бросил вызов Ростовскому Мяснику

Шара Пуля бросил вызов Ростовскому Мяснику
Комментарии

Боец Шарапутдин Магомедов (8-0), более известный как Шара Пуля, бросил вызов Ростовскому Мяснику, Сергею Мартынову (16-4).

«Сергей Мартынов, я обращаюсь к тебе! Да, ты закатываешь хорошие бои, что оправдывает твоё прозвище Мясник. Но мы знаем, что тебе всех привозили на убой, и в те времена, когда ты дрался с Марсио Сантосом, он не тренировался должным образом, как сейчас он тренируется с нами, в Дагестане!

Если говорить обо мне, последнее время меня интересовало только одно имя — Владимир Минеев. Но, заглянув в твой рекорд на авторитетном сайте Tapology, я удивился тому, что ты первый номер России в среднем весе и стоишь в рейтинге выше Минеева.

Мне сказали, что ты такая же звезда в Екатеринбурге, как Минеев в Москве! Так что теперь я хочу драться именно с тобой, чтобы доказать всем, что я номер один в России в среднем весе. А ты докажешь, что не выбираешь соперников и готов драться с голодным, разъярённым зверем, с каким тебе ещё не приходилось сталкиваться!

Марсио Гамач, брат, оставь это дело мне, я за тебя отомщу!» — сказал Магомедов.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022