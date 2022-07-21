Опубликован полный кард турнира ACA 141

Стал известен полный кард турнира ACA 141, который состоится в Сочи 22 июля.

Кард АСА 141:

Фелипе Фроес (Бразилия) — Алихан Сулейманов (Россия)

Рашид Магомедов (Россия) — Али Багов (Россия)

Вагнер Прадо (Бразилия) — Григор Матевосян (Россия)

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) — Джон Тейшейра (Бразилия)

Алтынбек Мамашов (Россия) — Андрей Кошкин (Россия)

Валерий Мясников (Россия) — Хусейн Кушагов (Россия)

Маркос Родригес (Бразилия) — Ислам Омаров (Россия)

Юнус Евлоев (Россия) — Александро Прайя (Бразилия)

Ислам Мешев (Россия) — Мехди Байдулаев (Россия)

Адам Богатырев (Россия) — Рафаэль Пессоа (Бразилия)

Павел Витрук (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия)

Нашхо Галаев (Россия) -Бахтияр Тойчубаев (Киргизия)

Леонардо Лимбергер (Бразилия) — Давлатманд Чупонов (Россия)

Трансляция турнира на aca-mma.com. Начало в 18.00.