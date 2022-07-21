Оливейра предложил Махачеву начать бой в партере

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра высказался по поводу боя с россиянином Исламом Махачевым.
«Я иду к нему домой, где они хотели провести бой, где они думают, что победят меня. Я знаю, что являюсь самой большой проблемой этого дивизиона. Никто не тупой, верно? Каждый парень, с которым дрался Ислам, был ударником, и он валил их, а я выходил один на один с каждым парнем, с которым дрался, и валил их только для того, чтобы что-то произошло после того, как я причинял им боль на ногах. Ислам дерется с худшей проблемой дивизиона, Чарльзом Оливейрой.
Хочешь начать бой в партере? Я начну играть в защите. Для меня это не будет иметь никакого значения. Ещё раз говорю всем: я — самая большая проблема дивизиона, а вы не понимаете. Мне всё равно, кто это будет и когда это будет. Если вы хотите померяться силами на ногах, то давайте, у меня есть огневая мощь в руках. Если вы хотите повалить меня, сделайте это», — приводит слова Оливейры MMA Fighting.
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