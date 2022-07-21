«Лучший их тех, с кем я дрался, но я всё равно выиграю». О'Мэлли высказался о бое с Яном

Американский боец UFC Шон О'Мэлли поделился ожиданиями от боя с россиянином Петром Яном.

«Я верю, что я лучше Петра в том, что мы собираемся сделать. А мы собираемся устроить мясорубку. Я лучше Петра, и я действительно в это верю. Я думаю, что это то, что поможет сделать работу. Я приду туда более подготовленным, чем Петр.



Очевидно, что потушить свет Петру было бы очень важно, но мне просто нужно выйти на бой с ним и сделать свою работу. Три, пять раундов — неважно. Он лучший из тех, с кем я дрался. Я очень рад этой возможности, но я просто верю, что буду лучше, 22 октября, против Петра», — приводит слова О'Мэлли BJPenn.

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.