Глава RCC отреагировал на конфликт Шары Буллета и Ростовского Мясника
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Исполнительный директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко готов сделать бой между двумя российскими средневесами — Шарапутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.
Напомним, поединок между бойцами состоится в августе.
«Мне нравятся оба этих бойца — хорошие ударники, и мне кажется это противостояние вполне конкурентным. Мы уже связались с ребятами и готовы сделать им бой вечера на ближайшем турнире RCC Intro. Если сегодня оба подпишут контракты, то 13 августа мы увидим их в клетке», — прокомментировал Клименко.
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