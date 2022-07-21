Глава RCC отреагировал на конфликт Шары Буллета и Ростовского Мясника

Исполнительный директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко готов сделать бой между двумя российскими средневесами — Шарапутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.

Напомним, поединок между бойцами состоится в августе.

«Мне нравятся оба этих бойца — хорошие ударники, и мне кажется это противостояние вполне конкурентным. Мы уже связались с ребятами и готовы сделать им бой вечера на ближайшем турнире RCC Intro. Если сегодня оба подпишут контракты, то 13 августа мы увидим их в клетке», — прокомментировал Клименко.