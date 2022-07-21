Кормье рассказал, как Дана Уайт отправил ему чек на $ 1 млн «за отличную работу»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о том, как однажды президент организации Дана Уайт прислал ему чек на $ 1 млн.
«В 2015 году я впервые сразился с Джоном Джонсом. У нас был отличный бой. Я зарабатывал $ 80 тыс. за участие и + $ 80 тыс., если смогу победить. Я проиграл. И я ушел с арены с мыслью о том, что заработал $ 80 тыс. за участие и еще примерно столько же получу от спонсоров.
Дана позвонил мне через два дня: «Эй, мужик, вы просто вынесли. Цифры запредельные. Мы пришлём тебе миллион долларов». Чувак прислал мне чек на миллион долларов на следующий день, просто потому что он сказал, что я проделал отличную работу», — приводит слова Кормье BJ Penn.
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